Za sabo pustili le prazne police

Ko je včeraj zjutraj odprl vrata svoje trgovine, mu je zastal dih. Police, ki so bile še v soboto zvečer bogato založene z novo kolekcijo oblačil in modnih dodatkov, so prazne zijale vanj. Na njih, v predalih in na obešalnikih ni bilo več ničesar. Alessio Destro, lastnik goriške trgovine z ženskimi oblačili Sushi Fashion, je lahko le poklical karabinjerje in vložil ovadbo zoper neznance, ki so mu dobesedno izpraznili trgovino na Korzu Italia – torej na glavni mestni ulici –, ne da bi jih pri tem nihče opazil.

Tatovi so bili očitno zelo dobro organizirani in so vlom skrbno načrtovali. Vlomili so skozi glavna vrata in poskrbeli za to, da ni bilo s ceste po njihovem odhodu opaziti ničesar. »Izložb se niso dotaknili. Na svojem mestu so ostala tudi oblačila v desnem vogalu trgovine in dve lutki, ki jih je videti skozi okna. Vse ostalo – dobesedno vse – pa so mi pobrali,« je za Primorski dnevnik povedal Destro, ki nam včeraj popoldne še ni mogel posredovati točnega podatka o vrednosti ukradenega blaga. Ker pa gre za trgovino, ki prodaja ženska oblačila znanih modnih znamk in glede na to, da se je zimska sezona šele začela, lahko sklepamo, da je škoda zelo obsežna.