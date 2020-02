Za sežigalnico v Anhovem bodo poslancem predlagali tri sklepe

Stranka Levica glede sežiga odpadkov v anhovskem Salonitu ne vidi več druge možnosti, kot da stanje uredi Državni zbor. Zato bodo v prihodnjih dneh sklicali skupno nujno sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter Odbora za zdravstvo, na katerih bodo poslancem predlagali tri sklepe: zavrnitev povečanja sosežiga odpadkov v Salonitu s strani agencije za okolje, izredni nadzor nad uporabo najboljših tehnologij v cementarni in izenačenje dovoljenih izpustov škodljivih snovi sosežigalnic in sežigalnic odpadkov v roku enega meseca. Vsebino vseh treh sklepov so včeraj pojasnili na novinarski konferenci v Ljubljani.

Na referendumu leta 2001 se je večina občanov opredelila proti temu, da bi Občina Kanal ob Soči pri pripravi svojih prostorskih aktov omogočila sežiganje, sosežiganje ali predelavo nevarnih odpadkov v industrijskem kompleksu Salonita v Anhovem. V Levici pa so včeraj spomnili, da je cementarna, ki je trenutno v zasebnih italijanskih in avstrijskih rokah, kljub temu pet let pozneje pridobila okoljevarstveno dovoljenje za izvajanje dejavnosti, za katere veljajo manj stroge omejitve strupenih emisij kot za običajne sežigalnice, obenem pa še opozarjajo, da odpadki, ki jih kurijo v Anhovem, po večini prihajajo iz Avstrije in Italije. Marko Rusjan, občinski svetnik Levice v Novi Gorici je v tej luči opozoril, da da gre za tipičen primer izvažanja proizvodnih stroškov umazane industrije v drugo državo in lokalno skupnost. »Ne samo da podjetje onesnažuje okolje in ogroža zdravje prebivalstva, od 15 milijonov evrov letnega dobička zaradi različnih olajšav ne plačuje davka na dobiček. V tem primeru onesnaževalec ne plača, temveč le služi. In vse to omogoča naša država z neprimerno zakonodajo,« poudarja Rusjan. Kot je znano, je Salonit v preteklem letu na Agencijo Republike Slovenije za okolje vložil vlogo za povečanje dovoljenih količin proizvodnje klinkerja s 3180 ton na dan na 3500 ton na dan, kot tudi dovoljenje za povečanje obsega sosežiga odpadkov s 109 tisoč ton na leto na 135 tisoč ton na leto.