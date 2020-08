Za smrt sina izvedela šele po petih urah

Na medije sta se s posebnim pismom včeraj obrnila Ana in Andraž Šavli, starša desetletnega dečka, ki je prejšnji torek utonil v Soči. »Dogodek je za naju izjemno tragičen, grozljiv in ga še vedno ne moreva razumeti, kaj šele sprejeti, zato nama je toliko bolj nerazumljivo, kako so se stvari odvijale na tak način. Namesto da bi nam vsi organi nudili pomoč, so nama in sinovoma na vsakem koraku povzročali nove in nove težave in dodatne bolečine,« sta med drugim zapisala.»Sva starša desetletnega Jaše, ki se je pred dnevi tragično utopil na kopališču pod soško elektrarno v Solkanu. Ponesrečeni sin je še z dvema bratoma preživljal počitnice pri starih starših, midva pa sva bila doma v Ljubljani,« sta pojasnila in hkrati izpostavila, da ju o nesreči sina, ki naj bi se zgodila v torek okrog 16.30, nihče ni obvestil do poznega večera. Šele nekaj po 21. uri, torej skoraj pet ur po nesreči, naj bi namreč po njunih navedbah na vratih pozvonili kriminalisti. »Od ostalih dveh sinov, ki sta nesrečo videla, sva kasneje izvedela, da sta že na kraju dogodka, takoj po nesreči, prosila prisotne ob njiju, naj naju pokličejo. Tako policist kot delavke Centra so za socialno delo (CSD) jima kljub prošnjam obeh sinov (6 in 12 let) tega niso omogočili,« v pismu navajata Ana in Andraž Šavli.