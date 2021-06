Za sostorilca uboja v zapuščeni tovarni Ideal predlog 12 let zapora

Včeraj se je na novogoriškem okrožnem sodišču zaključila glavna obravnava v zadevi Ideal. Državna tožilka je zoper Žana Goršeta Peršoljo in Sandija Kosa, ki ju obtožnica bremeni uboja v sostorilstvu, zahtevala 12-letno zaporno kazen. Zoper Adnana Demirovića, ki je obtožen sodelovanja v pretepu, pa 6 mesecev zapora. Izrek sodbe bo v ponedeljek.

Prepir je na območju zapuščene tovarne Ideal, ki se nahaja na obrobju Nove Gorice, nastal lanskega 13. septembra, potem ko je Kos ugotovil, da mu je 43-letni Valter Humar iz denarnice izmaknil nekaj sto evrov, ter spoznal, da je policijski ovaduh. Sledil naj bi pretep, dva dni kasneje je Humar umrl v šempetrski bolnišnici zaradi zastoja srca in možganskega edema. Na to, kaj natanko se je dogajalo na območju zapuščene tovarne, kjer se zbirajo ljudje z družbenega obrobja, pa imajo tožilstvo in obramba različne poglede. Tožilka Andreja Žvanut je v zaključnem govoru včeraj navedla, da sta Gorše Peršolja in Kos žrtev udarjala s pestmi, brcala po glavi in telesu in ji povzročila različne poškodbe, eden od njiju pa da je Humarja s prsti stisnil za vrat. O tem početju naj bi pričali krvavi madeži na njuni obleki in obutvi, tepla pa naj bi ga še, ko je že obležal nezavesten. Pri pretepu naj bi sodeloval tudi Demirović. Humar je hudo poškodovan obležal nezavesten do naslednjega jutra, ko je Kos poklical reševalce.