Za sršene naj poskrbijo gasilci

Sršeni v poletnem času gradijo svoja gnezda v votlih drevesih, zapuščenih objektih, lesenih podstrešjih, včasih tudi v zemlji. Ker so lahko s svojimi piki zelo nevarni, velja čim prej odstraniti gnezda, ki so preblizu domov. Če nimamo ustrezne opreme, je najbolje, da varno odstranitev gnezd prepustimo gasilcem, ki letno opravijo kar nekaj tovrstnih intervencij.

Da so piki sršenov zelo boleči, dobro ve prebivalka Jamelj, ki se je v nedeljo srečala na štiri oči z nadležnimi dvokrilci. Sršeni so v eni noči zgradili svoje gnezdo v lesenem kokošnjaku; ko so njegovi lastniki v soboto pobrali komaj znesena kokošja jajca, sršenov še ni bilo... V eni noči so zgradili gnezdo, ki ga v nedeljo zjutraj domačinka ni opazila. Ko je nameravala pogledati, ali so kokoši znesle kako jajce, so jo sršeni napadli. Dva sta jo pičila v glavo, ostalim je uspela pobegniti. Do večera je morala bolečine lajšati z ledom. Za varno odstranitev gnezda sršenov so v ponedeljek poskrbeli gasilci, ki pozivajo k previdnosti.

