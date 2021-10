Za tehnično plat skrbela čezmejna zasedba

Za ozvočenje in razsvetljavo, za postavitev odra in tudi šotora, pod katerim je v četrtek na Trgu Evrope / Transalpina potekal vrhunec čezmejnega goriškega dne predsednikov Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja, je poskrbelo podjetje Friuli Audio, katerega lastnik je mladi Doberdobec Jurij Lavrenčič. Med svečanostjo je vodil ekipo petih tehnikov, ki so bili odgovorni za video prenos, medtem ko so štirje skrbeli za zvok. Lavrenčič je podjetje prevzel pred skoraj tremi leti, sicer zaposluje še nekaj pripadnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji iz raznih krajev goriške in tržaške pokrajine. Poleg njih so v podjetju zaposleni še nekateri tehniki iz Furlanije in Slovenije, skratka gre za čezmejno zasedbo, ki je bila kot nalašč za četrtkov dogodek na skupnem trgu obeh Goric.

