Za upravljanje pasjega zavetišča samo ena prijava

Za upravljanje goriškega občinskega pasjega zavetišča se bo potegoval samo en ponudnik. Goriška občina je pred nekaj tedni objavila razpis za upravljanje pasjega zavetišča v Ločniku, ki ga od januarja začasno upravlja združenje La Cuccia iz Štarancana. Isto združenje se je prijavilo na razpis za trajno upravljanje zavetišča. Pogodba bo najprej trajala eno leto, nato jo bo mogoče podaljšati največ štirikrat.

Projekt, ki ga je predstavilo združenje, bo zdaj pregledala komisija občinskih uslužbencev, vodja oddelka Licinio Gardin ter višja svetovalca Andrea Bais in Antonietta Fazi. Preverjali bodo, ali prošnja odgovarja pogojem, ki jih vsebuje razpis. Občina je v razpisnih dokumentih navedla 21 točk z vsemi nalogami upraviteljev: od vzdrževanja psov do veterinarske oskrbe, od čiščenja pasjih utic do vsakdanjih sprehodov in igranja. Upravitelji bodo morali dokazati, da gojijo odnose z organizacijami za zaščito živali, ključno pa bo tudi, da bo zavetišče odprto za javnost vsaj štiri dni na teden. Od upraviteljev bodo predvsem zahtevali, da pasjega zavetišča ne dojemajo samo kot kraja, kjer psi domujejo. »To naj bo tudi kraj, kjer za pse skrbijo celostno, kjer se psi lahko igrajo, tako z drugimi psi kot z ljudmi. Eden osrednjih ciljev upraviteljev mora biti ta, da psi ne ostanejo v pasjem zavetišču preveč časa ali celo za vedno,« so zapisali v razpisu. Ponudnik je moral tudi natančno razložiti, kako bo organiziral delo prostovoljcev oz. zaposlenih, tudi glede na osebna nagnjenja in sposobnosti, ter v odnosu do vseh varnostnih predpisov. Posebej so v razpisu poudarili, da mora osebje v pasjem zavetišču biti ustrezno formirano ter motivirano. Izbrana organizacija bo prejela 57.000 evrov prispevka letno.