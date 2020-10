Za uvod likovni natečaj, sprevod pod vprašajem

V društvu Karnival so si kot uvod v novo pustno sezono zamislili prav poseben likovni natečaj. Namenjen je vsem, ki jim je pust pri srcu – od otrok do odraslih. Vsak udeleženec se lahko prijavi na natečaj z eno samo risbo, v formatu A3, ki ponazarja poseben pustni kostum po lastni domišljiji. Kostum naj predstavlja pust in naj vsebuje simbol Karnivala – očala, nos in brke, ki so prisotni na društvenem logotipu.Ob likovnem natečaju imajo v društvu Karnival še cel kup projektov; nekatere so žal morali zamrzniti v pričakovanju na boljše čase, za druge so se odločili, da jih kakorkoli izvedejo, čeprav v drugačni obliki od načrtovanega. Ljubitelje pusta seveda še najbolj zanima, ali bo prihodnje leto v Sovodnjah tradicionalni sprevod, ki je vrhunec tridnevnega pustovanja pod ogrevanim šotorom. Predsednica društva Karnival Karin Tommasi pojasnjuje, da je organizacija dogodka pod vprašajem. Odborniki društva Karnival in sploh tudi organizatorji drugih pustnih povork nimajo druge izbire, kot da čakajo in upajo, da se bodo razmere v prihodnjih mesecih izboljšale. V zadnjih dneh na žalost ne kaže najboljše, tako da je res težko napovedati, ali bo sploh mogoče izpeljati tako množičen dogodek, kakršen je pustni sprevod. V škripcih so seveda tudi društva, ki se s svojimi vozovi in skupinami udeležujejo pustnih prireditev; predvsem gradnja večjih vozov bi se že morala začeti, vendar v društvih zaradi slabšanja razmer in negotove prihodnosti tudi sami odlašajo z začetkom priprav.V društvu Karnival so se v pričakovanju na izboljšanje razmer lotili izvajanja ostalih projektov, ki so si jih zamislili še pred izbruhom pandemije. Prvi prihaja na vrsto likovni natečaj z naslovom Oblecimo Karnival, ki je kot rečeno namenjen otrokom in odraslim. Risbe bo ocenjevala strokovna komisija, ki bo izbrala najlepši kostum. Vzorec bo društvo Karnival dalo izdelati; postal bo kostum leta oz. izredna nagrada, ki jo bo prejel en udeleženec (voz ali skupina) na prihodnji pustni povorki. Vse prejete risbe bo društvo objavilo na spletni strani www.karnival.it in na svoji Facebook strani. Avtor najlepše risbe bo prejel tudi nagradni bon. Risbe v originalu je treba poslati do 6. decembra na naslov Slovensko društvo Karnival, Trg Neodvisnosti, 5 – Gabrje, 34070 Sovodnje ob Soči s pripisom »Za likovni natečaj Oblecimo Karnival«. Risbe naj bodo opremljene na hrbtni strani z imenom in priimkom avtorja, njegovo starostjo, poštnim naslovom in s kontaktnim elektronskim naslovom (za mladoletnike je lahko naslov staršev ali skrbnikov). Vse potrebne informacije o natečaju so objavljene na spletni strani društva Karnival.