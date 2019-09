Za vozniško dovoljenje bo treba plačati dodatnih 200 evrov

Tudi goriške avtošole so se včeraj udeležile vsedržavne stavke, ki je posledica odločitve agencije za prihodke, da z 2. septembrom uvede 22-odstotni davek na dodano vrednost za tečaje za pridobitev vozniškega dovoljenja. Uradi avtošol po mestu so bili zaprti, medtem ko so na civilni motorizaciji nemoteno opravljali vozniške izpite.

Včerajšnje stavke v Rimu se je udeležil tudi lastnik avtošole Peter pan iz Gorice in Gradišča Giuseppe Succu. »Na rimskem srečanju smo razpravljali o težavi, ki zadeva vse italijanske avtošole in ne samo. Največjo škodo so povzročili ravno državljanom, ki bodo morali odslej plačevati dodatnih dvesto evrov zaradi uvedbe davka. Vsi dobro vemo, koliko stane vozniško dovoljenje in z njim povezani tečaji. Kaj pa bo sedaj? Družine bodo primorane plačevati blazne vsote denarja, vedno manj pa ga bodo namenjale dodatnim vožnjam, kar bo posledično vplivalo na negativne izide izpitov in ne nazadnje tudi na poslabšanje prometne varnosti,« je za Primorski dnevnik povedal Giuseppe Succu.