V goriški Svetogorski četrti se je 53-letni moški danes zjutraj zaprl v hišo in z nožem ter pištolo, za katero se je kasneje izkazalo, da ni prava, grozil s samomorom. Na njegov dom v Ulici Palladio so prihiteli goriški policisti in karabinjerji, nato pa tudi policijski specialci. S 53-letnikom, ki je v obravnavi goriškega centra za duševno zdravje, so se možje postave nekaj časa pogajali, nato pa so vdrli na vrt njegove hiše, ga razorožili in ga predali v oskrbo zdravstvenega osebja.