Začaran krog polnilnih postaj in električnih vozil

Družba Hera je v prejšnjih mesecih v Gorici postavila pet novih polnilnih postaj za električne avtomobile. Prvi »stebriček« so postavili na Trgu Divisione Mantova, pri stadionu na Rojcah, v začetku oktobra. Od takrat, sporoča družba Hera, so s polnjenjem že »prodali« 1 MWh (megavatno uro) električne energije. Ostale polnilne postaje so novembra postavili v ulicah Bona in Oberdan, decembra pa v Ulici Baiamonti in na Drevoredu Oriani.Polnilne postaje delujejo s karticami RFID ali preko aplikacije Heraricarica. Polnilne postaje niso na voljo samo strankam podjetja Hera Comm, ampak tudi drugim, s katerimi je podjetje Hera podpisalo sporazum o interoperabilnosti: med temi sta na primer Enel X in Duferco, ki sta vsekakor med osrednjimi akterji na tem področju. Ob tem so omenjene polnilne postaje tudi del spletne platforme Hubject, preko katere lahko lastniki električnih avtomobilov polnijo svoja vozila v preko 200.000 polnilnih postajah na vsem svetu.

»Na splošno na tržišču opažamo rastoč trend prodaje električnih in hibridnih avtomobilov, tako po zaslugi subvencij kot zaradi večje okoljske ozaveščenosti uporabnikov. Nadgradnja mreže polnilnih postaj za električna vozila zato odgovarja na rastoče povpraševanje. Na ta način se ustvari začaran krog, po katerem povišano število polnilnih postaj v mestu spodbudi vedno večjo prisotnost električnih in hibridnih vozil,« pravijo pri podjetju Hera. Podjetje si utira pot na deželni ravni, saj je poleg Gorice seveda prisotno tako v Trstu kot v Vidmu. V Trstu so postavili deset, v Vidmu pa osem polnilnih postaj.