Začasne selitve vrtca Ringaraja mogoče ne bo

Če se bo vse izteklo po načrtih, se malčkom iz goriškega vrtca Ringaraja zaradi gradbenih del ne bo treba začasno seliti v druge prostore. Vrtec Pika Nogavička, ki ima sedež v Štandrežu, pa bi lahko prilagodili protipotresnim normam z enim samim sklopom del, ki bi potekal letos poleti, namesto v dveh.

Kot je Primorski dnevnik že poročal, namerava goriška občina prilagoditi novim protipotresnim predpisom več šolskih stavb. Eden od projektov zadeva omenjena vrtca s slovenskim učnim jezikom in italijanski vrtec v Ulici Garzarolli. Po prvotnih načrtih naj bi se dela v vseh treh vrtcih začela julija letos: v vrtcu Ringaraja naj bi trajala dlje od poletnih počitnic, zaradi česar je bilo predvideno, da bodo dejavnosti vrtca, verjetno od julija do konca letošnjega leta, potekale v prostorih občinskega vrtca v Gramscijevi ulici v Stražcah. V vrtcu Pika Nogavička iz Štandreža pa so dela nameravali razdeliti na dva sklopa: prvega so želeli izpeljati letos poleti, drugega pa prihodnje poletje: malčki bi lahko med šolskim letom obiskovali vrtec kakor ponavadi, stavbo pa bi dvakrat zasedlo gradbišče.