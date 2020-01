Začasno bodo najeli mamograf

Po odločitvi državne revizijske komisije, ki je na podlagi pritožbe neizbranega izvajalca razveljavila odločitev o najemu mamografa šempetrski bolnišnici, so bili v največji regijski zdravstveni ustanovi prisiljeni iskati drugo rešitev. Našli so jo s pomočjo slovenske zdravstvene ustanove, ki aparata za ugotavljanje rakavih sprememb v dojki ne potrebuje in ga je pripravljena začasno dati v najem šempetrski bolnišnici.

Težave zaradi mamografa se v šempetrski bolnišnici vlečejo že več kot leto in pol. Najprej so se soočali z večkratnimi okvarami njihovega aparata, ki je nato dokončno odpovedal. Ko so objavili javno naročilo za najem novega, se je na revizijsko komisijo pritožil neizbrani izvajalec. Enaka zgodba se je nato ponovila še enkrat, le da se je takrat pritožil drugi neizbrani ponudnik. Državna revizijska komisija je pred kratkim odločila, da pritožbi ugodi. Ves ta čas je bolnišnica zagato reševala s pomočjo mobilne enote mamografa ljubljanskega onkološkega inštituta, ki v njej sicer izvaja preventivni program za odkrivanje raka na dojki DORA.