Začasno parkirišče pred prekvalifikacijo območja

Ob nekdanji tramvajski remizi med Trgom Saba in Ulico Manzano v Gorici bo občinska uprava uredila začasno gramozno parkirišče v pričakovanju, da se pripravi načrt za prekvalifikacijo celotnega območja ob železniški in avtobusni postaji. »Dogovarjamo se z zasebnim podjetjem, ki se zanima za izgradnjo večnadstropnega parkirišča v nekdanji remizi; zraven nje naj bi zrasli tudi novi poslovni prostori z raznimi pisarnami, medtem ko naj bi pred postajo uredili še pokrito parkirišče za kolesa. Pogovori so že stekli tako s prevoznim podjetjem APT kot z družbo Rete Ferroviaria Italiana, sploh smo deželno upravo pozvali, naj prevzame vlogo koordinatorja, saj bo zaradi zapletenosti celotnega projekta in številnih vpletenih subjektov potrebna storitvena konferenca,« pojasnjuje goriški podžupan Stefano Ceretta in opozarja, da bo celotno območje deležno velikih sprememb.

