Pred kratkim se je v Gorici začel 32. pustni sprevod, ki ga prireja združenje Pro loco v sodelovanju z občino. Po ulicah mestnega središča koraka velika množica maškar - za nagrade tekmuje 21 skupin in vozov -, veliko je tudi ljudi, ki so si prišli ogledat povorko.Sprevod poteka po ulicah Oberdan, Roma, De Gasperi, Sauro, XXIV Maggio ter po Korzu Italia in Verdijevem korzu. V Ljudskem vrtu so organizatorji postavili oder, kjer bo predvidoma okrog 17.30 nagrajevanje vozov in skupin.