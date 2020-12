V Sovodnjah so v prejšnjih dneh začeli urejati tudi manjše parkirišče ob pokopališču, za kar ima občina na voljo 56.000 evrov. Gre sicer za prvi sklop del, v okviru katerih bodo zgradili pločnike in pripravili vse potrebno za namestitev razsvetljave in odtekanje meteornih voda; ko bodo dobili dodatna sredstva, bodo parkirišče dokončno uredili.