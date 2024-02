Na Trgu Evrope/Transalpina se je začelo odštevanje do Evropske prestolnice kulture, ki se bo začela čez natanko eno leto, in sicer 8. februarja 2025 - na dan slovenskega kulturnega praznika.

Udeležence krajše svečanosti so nagovorili novogoriški župan Samo Turel, goriški župan Rodolfo Ziberna, direktorica EZTS Romina Kocina in v.d. direktorice Zavoda GO! 2025 Mija Lorbek.