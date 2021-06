Začenja se asfaltiranje

V Sovodnjah se začenja asfaltiranje raznih cest, kar predstavlja zadnje dejanje gradnje novega kanalizacijskega omrežja. Nov asfalt bosta najprej dobili Ulica 24. maja in Vilfanova ulica, zatem bo na vrsti asfaltiranje Prvomajske ulice od mostu čez avtocesto do rubijskega mostu. Sledilo bo asfaltiranje ceste na Malnišču, Štradalte in Ulice Polje, zatem še pokrajinske ceste št. 15 in državne ceste št. 55. Predvidoma kot zadnji bo prišle na vrsto odsek Prvomajske ulice med mostom čez avtocesto in križiščem z Gabrščkovo ulico, ki bo tudi sama dobila nov asfalt.Alenka Florenin, ki je v sovodenjski občinski upravi odgovorna za javna dela, razlaga, da bodo ožje, stranske ulice v celoti ponovno asfaltirane, medtem ko bodo širše ulice asfaltirane samo polovično, in sicer v delu, pod katerim so speljali nove kanalizacijske cevi. Gradbena dela bodo trajala cel mesec; med njihovim potekom bo promet oviran.