Začenja se gradnja kolesarske poti EZTS v Gorici

Sprehod ali kolesarjenje od Trga Evrope do solkanske brvi, čez Sočo v Štmaver, po Pevmi in njenem mostu, nazaj po Drevoredu 20. septembra, prek Ulice Brass in Scodnik, po Erjavčevi in spet na Trg Evrope. Mreža poti, ki so jo včeraj začeli graditi na goriškem Drevoredu 20. septembra, bo predvidoma jeseni omogočala Goričanom, Novogoričanom, turistom in vsem, ki si to zaželijo, da zgoraj omenjeno pot opravijo po ustrezno opremljeni in zaznamovani kolesarski oz. pešpoti. Ring oz. kolesarsko obvoznico gradi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje v sklopu projekta Isonzo-Soča, izvajanje katerega financira program Interreg Italia-Slovenija 2014-2020.Na Drevoredu 20. septembra v Gorici so včeraj uradno odprli gradbišče 3. in 4. sklopa kolesarskih in peš poti EZTS GO. Gre za prvo infrastrukturno delo EZTS GO na območju goriške občine, ki zadeva urbanistično podobo mesta. Prejšnja dva sklopa gradbišča sta zadevala izgradnjo brvi čez Sočo v Solkanu in počivališče za avtodome v Vrtojbi. Prihodnja dva sklopa pa bosta vzpostavila mrežo čezmejnih kolesarskih poti. Pot bo šla od solkanske brvi vse do mejnega prehoda med Erjavčevo in Škabrijelovo ulico, zgradili pa bodo tudi poti na goriškem občinskem območju (4. sklop zadeva izključno Gorico).

Na včerajšnjem odprtju gradbišča so zbrane predstavnike medijev pozdravili goriški in novogoriški župan, Rodolfo Ziberna in Klemen Miklavič ter predsednik EZTS GO Paolo Petiziol. Ziberna je poudaril, da je odprtje tega gradbišča že tretji »kamenček« v mozaiku, s katerim želijo povezati mobilnost Gorice, Nove Gorice in Šempetra-Vrtojbe. Kolesarske in pešpoti bodo po županovih besedah tudi pomagale okrepiti prepoznavnost delov mesta, ki mogoče niso tako obiskani. Klemen Miklavič pa je namignil, da postajajo skupna odprtja gradbišča že nekako rutina, saj sta se z Ziberno pred kakim mesecem ravno tako srečala pri gradbišču za povečanje protipoplavne varnosti potoka Koren. Miklavič je tudi poudaril, da postajata Gorica in Nova Gorica enotno urbano območje, ki ne gleda več na mejo. »Za to se zanimajo iz cele Evrope, želijo nas posnemati,« je dodal novogoriški župan. Obenem je pritrdil, da gradnja teh kolesarskih poti želi dati mestu pomemben signal, in sicer da želimo biti mesto, kjer je mobilnost čim bolj čista in zelena ter okolju prijazna. Za predsednika EZTS GO Paola Petiziola je odprtje gradbišča »uresničena sanja«. Pomembno je, da se gradijo poti, ki povezujejo prebivalce, ne avtomobile, je poudaril Petiziol in dodal, da je to korak v pravo smer.