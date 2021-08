Začenja se investicija v novogoriški amfiteater

Ob današnjem podpisu pogodbe o prenosu zemljišča ob Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Nova Gorica z novogoriške občine na ministrstvo za kulturo se začenja investicija v amfiteater. Novo prizorišče za kulturne prireditve in koncerte bo predvidoma do naslednjega leta zgrajeno med SNG Nova Gorica in Goriško knjižnico Franceta Bevka.

Projekt izgradnje vodi ministrstvo za kulturo, ki bo zanj tudi prispevalo dva milijona evrov. Gradbena dela naj bi se začela še pred koncem leta, trenutno pa je v izdelavi projektna dokumentacija. Zaključek del zunanjega gledališča, ki bo imelo pomembno vlogo za izvedbo vsebinskega dela Evropske prestolnice kulture leta 2025, pa je načrtovan v naslednjem letu.

S podpisom pogodbe se je po besedah Mirana Zupana z ministrstva za kulturo zaključilo obdobje, ki je trajalo vse od prenosa ustanoviteljskih pravic z novogoriške občine na državo. Z amfiteatrom bo Nova Gorica pridobila možnost večjega nabora predstav, tudi opernih in baletnih, ki jih bo lahko ponudila publiki. Amfiteater, ki bo sprejel okrog 500 obiskovalcev, bo ne samo regijsko pač pa tudi čezmejno kulturno središče, so prepričani tako v novogoriškem gledališču kot tudi na tamkajšnji občini.

V drugi fazi investicije bi prizorišče delno pokrili in ga opremili z boljšo odrsko tehniko. Ta del projekta bi zahteval dodaten milijon evrov, za katerega bo potrebno še najti finančna sredstva. »Veseli me, da smo prišli do take faze, da smo prenesli občinsko zemljišče na državo oziroma na ministrstvo za kulturo. Rada bi se zahvalila vsem sodelavcem z novogoriške občine, ki so pripomogli, da se je to pohitelo in da je prišlo do današnjega podpisa pogodbe. Mislim, da je to zelo velika pridobitev tako za SNG Nova Gorica kot seveda za mestno občino in širše,« je ob robu današnjega podpisa pogodbe povedala podžupanja novogoriške občine Damjana Pavlica.

Direktorica SNG Nova Gorica Maja Jerman Bratec je prepričana, da bo zunanji amfiteater za gledališče izjemnega pomena, saj je gledališče dejavnost, ki se lahko dogaja vse leto: »Posebej je imenitno, da smo lahko v takšnih klimatskih razmerah, kot jih imamo v Novi Gorici, velik del pomladi, poletja in do pozne jeseni zunaj. Gledališče bo seveda ta amfiteater s pridom izkoristilo.«

Že pred 30 leti je bila po prvotnih načrtih Vojteha Ravnikarja na zadnji strani SNG Nova Gorica proti parku predvidena izvedba zunanjega teatra. Po prvotnem projektu se velika vrata na zadnji strani SNG Nova Gorica odpirala v njegovo zaodrje. Sedaj pa bodo naredili nov oder in bo lahko zaodrje funkcioniralo tudi kot zaodrje zunanjega gledališča. (sta)