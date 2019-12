Začenja se načrtovanje del za prekvalifikacijo Ljudskega vrta

Načrtovanje del za prekvalifikacijo Ljudskega vrta v Gorici se bo v kratkem začelo s prvimi topografskimi raziskavami, ki jih bo izvedla geometrinja Annalisa Dolso, napovedujejo z občine. »Z Dežele Furlanije – Julijske krajine smo prejeli prispevek v višini 350 tisoč evrov, s katerim bomo krili razne izboljšave in spremembe, od obnove bazena vodne fontane do tlakovanja poti okoli parka. Ljudski vrt je zgodovinski kraj, kjer se Goričani radi sprehajajo in srečujejo. Razpolaga z otroškim igriščem, enkrat mesečno je tu tržnica rabljenih predmetov, redno pa je prizorišče tudi množičnih prireditev, kot je èStoria. Namen prekvalifikacije je, da bi Ljudski vrt postal še lepši iz estetskega vidika, a tudi kraj za vsakodnevno srečevanje in koriščenje. Vse spremembe in izboljšave bodo seveda v skladu s predpisi in mnenji Spomeniškega varstva,« zagotavlja goriški župan Rodolfo Ziberna. Med napovedanimi spremembami je izgradnja polkrožnega prostora s sedišči, po zgledu antičnih gledališč, kjer bi lahko uprizarjali razne kulturne dogodke. Poleg tega bodo tudi tlakovali poti za pešce in kolesarje, ki obkrožajo Ljudski vrt in se vijejo okoli vodne fontane, na novo namestili robnike okoli vseh gredic, in popravili dotrajan bazen osrednje vodne fontane.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.