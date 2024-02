Začenja se odštevanje do EPK 2025

Na slovenski kulturni praznik, v četrtek, 8. februarja 2024, se bo v Novi Gorici in Gorici z #borderless dogodki začelo odštevanje do 8. februarja 2025, leta evropske prestolnice kulture. Ob tej priložnosti bodo partnerji GO! 2025 odprli svoje ateljeje, studie in odre za javnost in predstavili projekte, ki ta hip že nastajajo in bodo naslednje leto izvedeni pod žarometi evropske prestolnice kulture. Obetajo se živahni dnevi kulture s predstavitvijo projektov, ki jih snujejo znotraj EPK. Vse dogodke si lahko ogledate na spletni platformi www.go2025.eu.

Odštevanje do slavnostnega odprtja, ki je pomemben mejnik vsake evropske prestolnice kulture, se bo začelo ob 10. uri na Trgu Evrope, stičišču med obema Goricama. Ob 12. uri bodo dramski igralci na Bevkovem trgu brali Prešernovo poezijo, po obeh mestih bo vozil avtobus z vodenim ogledom v obeh jezikih, zvečer bodo v izložbi Krila Rusjan (Xcentra) prav s koreografijo “LETO DO ZAČETKA / ONE YEAR TO GO” plesali člani ansambla MN Dance Company.

V program so vključeni številni prostori v Novi Gorici, med njimi Trg Evrope in Bevkov trg, Xcenter, Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici, Goriški muzej in Slovensko narodno gledališče Nova Gorica. V Gorici se odpirajo vrata Kinemaxa, kjer bo potekalo srečanje, na katerem bodo sodelovali učenci mestnih šol, ki bodo razpravljali o vprašanjih komuniciranja s poklicnimi novinarji. Na konferenci se jim bosta tako pridužila novinarja Toni Capuozzo in Fabrizio Brancoli ter strokovni komunikatorji, med njimi Orazione Cerino in Renata Kodilja.

Sledila bo predpremiera dokumentarnega filma Milko Bambič - In Statu Nascendi, ki jo pripravlja filmska ekipa Kinoateljeja. V februarju se pri Kinoateljeju namreč podajajo v drugo manifestacijo Cikla slovenskega filma v Italiji, tokrat v sodelovanju s produkcijsko hišo Solsticij. Na dan slovenskega kulturnega praznika in dan zatem, 8. in 9. februarja, se obeta dvodnevni goriško-tržaški filmski dogodek – predpremiera in premiera dokumentarnega portreta z naslovom Milko Bambič: In Statu Nascendi (izvirnik je v latinščini, prevod pa je: Milko Bambič: V stanju rojevanja). Film s prav posebnimi potegi rahlih črt razkriva življenje in delo Milka Bambiča, slovenskega umetnika, ki je bil v svojem času ključna figura tržaške umetniške scene.

Ob tej priložnosti bodo prebivalci obeh mest in obiskovalci lahko bolje spoznali čezmejno območje z vodenim avtobusnim izletom, organiziranim v sodelovanju s slovensko in italijansko turistično organizacijo. Avtobus bo odpeljal s Trga Evrope v četrtek, 8. februarja, ob 10.00 in ob 14.30, vsak ogled bo trajal dve uri in je brezplačen. Za tiste, ki bi radi bolje spoznali Novo Gorico, se lahko ob 10.00

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.