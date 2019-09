Začetek pouka v znamenju obnovljenih prostorov

Z včerajšnjim dnem so se tudi učilnice v doberdobskem ravnateljstvu spet napolnile z malimi, srednjimi in starejšimi otroki, ki se bodo v novem šolskem letu naučili marsičesa novega. Nekateri učenci so stopili v delno ali popolnoma prenovljene prostore. Največja sprememba zadeva stavbo osnovne šole na Vrhu, ki so jo povsem prenovili.

Tudi v Doberdobu so na osnovnošolce in nižješolce čakale marsikatere novosti. Po dolgih letih so namreč ob stavbi nižje šole dokončali prizidek, v katerem bodo uredili dve učilnici in večnamenski laboratorij, ki ga bodo uporabljali kot risalnico oz. sobo za projektne dejavnosti. »Prostori so že uporabni, vanje pa moramo še prenesti vso opremo in jih urediti,« razlaga ravnateljica Sonja Klanjšček. »Zelo nas tudi veseli, da so nam obnovili šolsko dvorišče, ki je bilo luknjasto in nevarno«. Tudi v sosednjem vrtcu bodo malčki imeli delno prenovljene prostore: v straniščih so zamenjali vse sanitarije, pode, zidiče, tudi v igralnici bodo otroci imeli prenovljen pod.