Zadovoljni, vendar v skrbeh za dolgoročne posledice

Frizerji, kozmetični in masažni saloni ter »nenujne« trgovine so včeraj lahko spet odprli svoja vrata po enomesečnem obveznem zaprtju. Zadovoljstvo, da lahko spet sprejmejo stranke, spremlja tudi zavedanje, da bo imela pandemija dolgoročne posledice.

Marilena Piras, doma s Peči, je zaposlena v masažnem salonu Essénzia v Gorici. Po zaprtju 15. marca sta z lastnico včeraj spet začeli sprejemati stranke. »Zelo sva zadovoljni, že danes imava veliko dela,« je povedala maserka. »Najprej bova morali nadoknaditi vse stranke, ki so bile naročene v prejšnjem mesecu. Kdor se v teh dneh naroča, bo moral počakati vsaj do prvega tedna v maju,« poudarja Marilena Piras. Na podlagi svoje izkušnje s strankami pove, da pandemija močno vpliva na počutje ljudi. »Ljudje so zaradi omejevalnih ukrepov v hudih psiholoških in čustvenih težavah. Povpraševanje po naših storitvah je precejšnje: že pred koronavirusom je bilo tako, zdaj pa še več. Če so pred covidom imeli kako manjšo težavo z napetostjo v telesu, se je to zdaj poslabšalo,« pojasnjuje Marilena Piras.

Tudi frizerski in kozmetični salon Acconciature & Estetica v Doberdobu je od včeraj spet lahko sprejemal stranke. Marsikdo se spominja, kakšen je bil lanski naval po več kot dvomesečnem zaprtju frizerskih salonov ... »Tokrat ni bilo tako množično. Stranke, ki so bile naročene v prejšnjem mesecu, bodo kmalu prišle na vrsto. Prilagajajo se novemu terminu brez večjih težav. Čakalna doba je zdaj približno en teden,« pravi Danijel Ferlez. Ta teden bodo imeli nekoliko podaljšan urnik: že včeraj so denimo sprejemali stranke, čeprav so ob ponedeljkih ponavadi zaprti. Zadovoljstvo, da lahko spet opravljajo svoje delo, spremlja tudi nezadovoljstvo z vladnimi ukrepi. »Za ta mesec zaprtja nismo dobili nobene denarne pomoči. Če jo bomo sploh dobili, kdo ve, kdaj bo to ... Kljub zaprtju imamo namreč vedno fiksne stroške. Če imaš pogodbe z dobavitelji, jih moraš seveda spoštovati,« razmišlja Ferlez.