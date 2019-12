Zagnali novo spletno stran

Javni zavod za turizem Občine Miren-Kostanjevica je z delovanjem začel pred poldrugim letom in v tem času so že naredili velike korake pri prepoznavnosti in promociji turistične destinacije Miren Kras, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja. V torek so zagnali težko pričakovano spletno stran, ki združuje ponudnike, znamenitosti in doživetja.