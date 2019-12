Danes zjutraj je v Novi Gorici med vožnjo zagorel avtobus na katerem je bilo med 35 in 40 potnikov. Goreti je pričelo v motorju. Pri tem je odpovedala električna napeljava. Voznik je po zaustavitvi avtobusa vrata odprl na vzvod, da so potniki lahko zapustili vozilo. Na kraj so prihiteli novogoriški gasilci, ki so ogenj kmalu pogasili. Do požara je prišlo, ker je počila cev za gorivo in se je to razlilo po vročem motorju.