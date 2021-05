Okoli 17. ure je danes zagorelo na gradbišču pokritega bazena v Novi Gorici. Iz gradbišča se je vil gost črn dim, kmalu nato so se na prizorišče pripeljali novogoriški poklicni in prostovoljni gasilci. K sreči se je izkazalo, da je zagorelo »le« okoli 20 kvadratnih metrov strešne izolacije, gasilci so požar hitro ukrotili. Kot je povedal vodja intervencije Matjaž Marušič iz enote novogoriških poklicnih gasilcev, je pri polaganju strešne izolacije prišlo do vžiga. »Požar smo relativno hitro pogasili, nekoliko težav je bilo z dostopom do strehe. Fantje pa sedaj pregledujejo, če je slučajno povleklo še med ostrešje, zato bodo preventivno odstranili en del kritine. Požar je nastal pri delih, očitno gre za nekoliko bolj vnetljivo snov. Kljub varovanju, ki so ga delavci imeli pri sebi, požara niso uspeli pogasiti,« je pojasnil Marušič in dodal, da škoda verjetno ne bo velika. So pa gasilci – na prizorišču jih je bilo okoli dvajset - še potem, ko so ognjene zublje že ukrotili, preventivno pregledali požarišče.