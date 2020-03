Zagorelo v dimniku

Zagorelo je v dimniku, škoda pa po razpoložljivih informacijah ni velika. V stanovanjski hiši na Oslavju se je v dimni cevi danes dopoldne vnel manjši požar. Lastnik hiše, ki je bil takrat doma, je nekaj minut pred 11. uro obvestil goriške gasilce, ki so takoj prihiteli na kraj z gasilskim in terenskim vozilom. V hiši so si medtem pomagali z gasilnim aparatom. Ob svojem prihodu so gasilci pogasili požar, zavarovali območje in tako preprečili, da bi se ogenj razširil. Po njihovih besedah škode ni bilo veliko, k sreči tudi ni bilo posledic za stanovalce. Požar naj bi se vnel zaradi pregretja dimne cevi, pri čemer so bili malenkostno poškodovani tudi tramovi ob cevi.