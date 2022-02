V stanovanju v goriškem mestnem središču se je sredi dopoldneva vnel požar. V Morellijevo ulico, ki so jo zaprli, je okrog 10.30 prihitelo več gasilskih vozil, z avtolestvijo so se gasilci povzpeli v bližnjo stavbo. Na kraju so bili tudi karabinjerji in osebje družbe AcegasApsAmga

V požaru ni bilo poškodovanih, stanovalec je že zjutraj zapustil stanovanje, ker je odšel v službo.