V Jamljah je danes zjutraj zagorelo, goriški gasilci pa so požar brez večjih težav pogasili. Klic so gasilci prejeli okoli 11.15, pri gašenju pa je sodelovala tudi civilna zaščita. Požar se je razvil v gozdnatem območju ob državni cesti št. 55, zainteresirano območje pa je obsegalo samo en hektar. Gasilci so kmalu ukrotili plamene in tako preprečili hujše posledice. Na goriškem Krasu je sicer gorelo tudi včeraj, saj jev Lokvici popoldne prišlo do obsežnega požara.