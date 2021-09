Goriški gasilci so danes malo po 12.30 posredovali v stanovanjskem bloku v Ulici Smareglia, kjer je zagorelo v mansardi. Iz nepojasnjenih razlogov je v stanovanju v četrtem nadstropju izbruhnil požar, ki pa so ga gasilci uspeli obvladati. Iz previdnostnih razlogov so gasilci evakuirali vse stanovalce. K sreči ni nihče bil poškodovan.