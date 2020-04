Nekaj po petnajsti uri je zagorelo v veži Goriške Mohorjeve družbe na goriškem Travniku, in sicer v prvem nadstropju poslopja, v katerem je v pritličju Katoliška knjigarna. Ogenj se je vnel v sobici, kjer hranijo čistila. Na pomoč je poklicala ravno čistilka; na kraj so takoj prihiteli gasilci, ki so požar takoj pogasili.