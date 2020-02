Če bi skalnate stene na Gradini ne sanirali, bi morali občinsko cesto nad Doberdobskim jezerom zapreti. Sanacija je potrebna po strokovnem mnenju izvajalca, ki se je obvezal, da bodo ohranili čim bolj naravni videz stene in hkrati zagotovili čim večjo varnost uporabnikom tako plezališča kot občinske ceste.V ponedeljek se je na doberdobski občini domači župan Fabio Vizintin v družbi geologa Giovannija Pietra Pinzana srečal s predstavniki goriškega in tržiškega kluba CAI, s katerimi se je pogovoril o delih na skalnati steni na Gradini. Navzoč je bil tudi občinski svetnik liste Za Doberdob Marko Jarc. Na srečanju je Pinzan pojasnil, kako bodo potekala dela; povedal je, da bodo skalo utrdili s približno dvajsetimi svedrovci, ki bodo dolgi od pet do devet metrov. Pri nameščanju svedrovcev se bodo izognili raznim plezalnim smerem, saj želijo ohraniti čim bolj naravni videz stene in omogočiti plezalcem, da ob zaključku del spet lahko uporabljajo priljubljeno plezališče nad Doberdobskim jezerom. Poleg tega je geolog napovedal, da bodo med steno in cesto postavili mrežo, ki bo preprečila, da bi morebitne odlomljene skale dosegle cestišče. Gradbena dela se bodo zaključila spomladi; do takrat bo vstop na območje prepovedan.Ob zaključku srečanja je Marko Jarc s kančkom zagrenjenosti ugotavljal, da je kocka žal že padla. »Ob zaključku del bo cesta znova odprta za promet; stena pa bo nekoliko manj zanimiva, tako da bomo izgubili delček turističnega potenciala. Škoda,« pravi Jarc in se sprašuje, kaj bi se občani odločili, če bi jih svojčas vprašali, ali bi pristali na dokončno zaprtje ceste nad jezerom za promet, kar bi omogočilo ohranitev naravnega videza stene.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.