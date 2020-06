Zagotovljeno bo zdravniško dežurstvo

V Gradežu bo med poletjem zagotovljeno zdravniško dežurstvo. Da bodo turisti in krajani v primeru potrebe lahko računali na pomoč dežurnega zdravnika od 15. junija do 6. septembra, so včeraj sporočili z vodstva tržaško-goriškega zdravstvenega podjetja Asugi. Zdravniška pomoč bo zagotovljena italijanskim in tujim turistom, sezonskim delavcem in sploh vsem, ki se bodo med poletjem nahajali v Gradežu. Edino gradeški občani bodo morali svoje zdravstvene težave reševati s pomočjo družinskih zdravnikov, kot to počenjajo v ostalih obdobjih leta.»Tudi letos bomo zagotovili zdravniško dežurstvo v Gradežu; gre za zelo pomembno storitev, ki jo dajemo na razpolago turistom,« pravi podpredsednik deželne vlade Riccardo Riccardi. Ambulanta dežurnega zdravnika bo odprta vsak dan med 8. in 20. uro. Za nujne primere bo med poletjem v Gradežu delovala tudi urgenca.