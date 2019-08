»Okoli osmih zvečer sem šel na lov. Komaj sem se dobro usedel pod drevesom, ko je nekaj metrov stran mimo mene prišla medvedka. Mislil sem, da bo šla mimo, nič nisem reagiral, da me ne bi slišala. V tistem je z desne čisto k moji glavi prišel njen mladič. Ko sem spet pogledal proti medvedki, me je že napadla,« se torkovega večernega dogajanja v gozdu med Podkrajem in Bukovjem spominja lovec Silvo Benčina. Vse se je odvijalo z bliskovito naglico, tako da 67-letni lovec niti ni dojel, kam je 150-kilogramska žival prej udarila: v obraz ali v nogo. »Sedel sem na tleh in v sekundi je šla name. Zagrabila me je za nogo in me ugriznila, s kremplji pa udarila po bradi in mi odtrgala nekaj kože,« opisuje možakar.

Pripoved Silva Benčine o napadu medvedke si lahko v celoti preberete v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.