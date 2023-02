Zahtevajo odprtje ceste

Prebivalci Koštabona so naveličani in jezni. Zaradi zaprtja občinske ceste, ki iz Pevme vodi skozi Pušče do njihovih domov in kmetij, se namreč v zadnjih dveh mesecih soočajo z velikimi nevšečnostmi, katerim gre prišteti še nevarnost, da bi star kamnit mostič čez Pevmico Pri Štantovih ne zdržal bremena povečanega prometa.

Na potrebo, da še pred sanacijo plazu pri Puščah poskrbi za ponovno odprtje ceste ter po njej promet uredi izmenično enosmerno, je skupina domačinov včeraj opozorila odgovornega za civilno zaščito pri Občini Gorica Salvatoreja Gambitto. Le-ta se je srečanja v Pevmi udeležil v imenu pristojnega občinskega odbornika Francesca Del Sordija, ki je imel druge obveznosti.Pri spomeniku v Pevmi so Gambitto pričakali Branko in Christian Sfiligoj ter Alessandro Alia, katerim se je kasneje pridružil še Francesco Brai. Vsi so izrazili prepričanje, da mora Občina nemudoma odstraniti popolno zaporo na območju plazu pri Puščah. Do sanacije plazu naj ostane zaprt samo en pas, so predlagali, na drugem pa je treba takoj postaviti semafor in vzpostaviti izmenično enosmerni promet. Svojo zahtevo so podkrepili z ročno izdelanim semaforjem, ki so ga prinesli s seboj na srečanje.

Domačini so opozorili, da ni plaz v Puščah nobena novost, zato menijo, da bi moral biti že zdavnaj dokončno saniran, sedanje plazenje zemlje in kamenja pa ne more biti izgovor za tako dolgo zaprtje ceste, ki vodi v Koštabon. Obvoz namreč bistveno podaljšuje njihovo pot domov in v službo, ob tem pa jih skrbi tudi varnost."Vsi avtomobili zdaj vozijo po starem kamnitem mostu v Hudičevi luknji, ki bi moral tudi sam biti deležen sanacije. Osebni avtomobili pa niti niso največji problem: po njem vozijo tudi kmetijska vozila oz. traktorji vinarskih podjetij, ki krepko presegajo nosilnost mostu," je poudaril Christian Sfiligoj, ki ga preobremenjenost kamnitega objekta vznemirja. "Upajmo, da se ne bo zrušil," je pripomnil.

Salvatore Gambitta je pozorno prisluhnil pripombam domačinov in si zabeležil njihove zahteve, ob tem pa je pojasnil, da ima Občina Gorica za zdaj zvezane roke. Plaz v Puščah, je dejal, redno nadzirajo, cesto pa so morali decembra zapreti, ker se je stanje nenadoma poslabšalo. "Večkrat smo poklicali deželno civilno zaščito, ki je prišla preverit stanje. Ker pa le-to nikoli ni bilo - in še zdaj ni - tako hudo, da bi zahtevalo takojšen ukrep, sanacije še niso izvedli. Upoštevati je namreč treba, da je v naši deželi trenutno kakšnih devetnajst plazov, ki pomenijo večjo grožnjo od štmavrskega," je dejal in pristavil, da je goriški občini vsaj uspelo pridobiti okrog 100.000 evrov prispevka, s katerim bodo plaz pri Puščah v prihodnjih mesecih sanirali. "Ker se zavedamo, da povzroča zapora velike nevšečnosti, smo tudi poverili strokovnjaku nalogo, da preveri možnost delnega odprtja cestišča in postavitve semaforja. Občina bo lahko ukrepala, čim bo dobila odgovor," je povedal Gambitta.

Studio Rigo Perricone ima 15 dni časa, da pripravi geološko poročilo. Med tem časom domačini zahtevajo, da Občina že na križišču v Pevmi označi obvoz s tablami z napisi Koštabon, Konično in mejni prehod Podsabotin. Branko Sfiligoj je še opozoril, da bi morale pristojne ustanove bolje skrbeti za območje Štmavra, saj pogrešajo redno vzdrževanje, s katerim bi se izognili tudi marsikateri težavi.