Zahtevajo pripravo načrta za zaščito mestnega zelenja in zelenih površin, vendar jim občinski upravitelji odgovarjajo, da zanj ni zadostnih sredstev in da bodo zato zaščitna določila vključili v prihodnji občinski prostorski načrt. Predstavniki zveze Legambiente so se v prejšnjih dneh sestali s pristojnim občinskim odbornikom Francescom Del Sordijem.

Med srečanjem so se pogovarjali tudi o murvah, ki rastejo v severnem delu mesta in bi jih okoljevarstveniki radi vključili na seznam zgodovinskih dreves. Občinski odbornik je članom zveze Legambiente pojasnil, da murve rastejo na zasebnih zemljiščih in da jih občina lahko zaščiti le s prepovedjo novogradenj.Odbornik je ob tem pojasnil, da občina nima zadostnih sredstev za pripravo načrta za mestno zelenje, zato si bo prizadeval, da bodo zaščitna določila vključena v prihodnji prostorski načrt. Z zagotovilom odbornika vodstvo Legambiente ni najbolj zadovoljno. Medtem ko občina dobro skrbi za svoje zelene površine in zelenje, so zasebniki včasih manj spoštljivi zlasti do dreves; ko jih posekajo, redko posadijo druga. V zvezi Legambiente so poleg tega prepričani, da mora biti urad za mestno zelenje soudeležen tudi pri odločitvah, ki so povezana z gradbenimi deli; okoljevarstveniki kot primer omenjajo obnovo trga pred stolnico, kjer so posadili nekaj brez, ki ne bodo zagotavljale sence in katerih cvetni prah povzroča alergije.Iz zveze Legambiente zagotavljajo, da se bodo aktivno vključili v postopek za pripravo novega prostorskega načrta, hkrati napovedujejo ostrejše prijeme, ko bodo ugotovili kršitve okoljske zakonodaje.