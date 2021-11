Zaklad goriških uršulink se seli v grajsko naselje

Mašna oblačila, cerkveno pohištvo, poslikave iz samostana, risbe z vzorci za vezenje navidezno morda niso najbolj navdušujoče teme za razstavo. Če pa pustimo na strani predsodke, ki jih podzavestno lahko ima vsak izmed nas, in se prepustimo eksponatom, bomo gotovo presenečeni. V to je prepričana direktorica goriških Pokrajinskih muzejev Raffaella Sgubin, saj bodo prihodnji teden v grajskem naselju odprli prvo razstavo o zakladu goriških uršulink. Prvo, ker se bosta v letu 2022 zvrstili še dve razstavi, ki prav tako zadevajo bogato dediščino tega redovniškega reda. Prihodnje leto bo namreč minilo 350 let od ustanovitve samostana uršulink v Gorici.

Direktorica Sgubin takole razlaga zamisel za cikel razstav. »Leta 2017 se je v mestu razširila novica, da uršulinke odhajajo. Takrat so se razne ustanove, med katerimi je bil tudi deželni zavod Erpac, potrudile, da bi v mestu ohranili bogato dediščino redovnic. Zavod Erpac je tako nakupil liturgična oblačila, slike, jedkanice iz 18. stoletja in še marsikaj. Začeli smo z restavriranjem vsega tega bogastva; to bo seveda zahtevalo kar nekaj časa,« pravi Raffaella Sgubin. Ob zavodu Erpac je zgodovinski arhiv redovnic po njihovem odhodu prešel v arhiv goriške nadškofije, nekatere rokopise iz knjižnice pa je nakupila goriška državna knjižnica. »Napočil je čas, da pokažemo javnosti ta zaklad. Smo javna ustanova in upravljamo z javnim denarjem, zaradi česar je osrednjega pomena, da ljudje vidijo, kako investiramo ta sredstva,« je prepričana Raffaella Sgubin.

Razstava, ki bo za javnost odprta od 1. decembra, ima naslov "Tra terra e cielo. I meravigliosi ricami delle Orsoline" (Med zemljo in nebom - Čudovite vezenine uršulink). Poudarek bo torej na liturgičnih oblačilih, ki imajo ne le verske motive, temveč tudi cvetlično motiviko. Druga razstava, ki jo bodo odprli 8. aprila, vedno v grajskem naselju, bo ob tkaninah ponudila v vpogled tudi pohištvo iz zakristij, ki so ga tudi restavrirali. V tretji razstavi, ki jo bodo odprli prihodnji oktober, pa bodo v ospredju slike. »Številne izmed teh potrebujejo precej restavratorskega dela, zato bodo na ogled samo nekatere. Restavriranje bo zelo dolgo,« pravi še Raffaella Sgubin.Bogastvo uršulink pa ne bo na ogled »samo« med razstavami. Namen pokrajinskih muzejev je ta, da bo trajno na ogled za javnost. »Tkanine in papir so najbolj delikatni materiali z vidika ohranjanja. Zato moramo uskladiti potrebo po ohranjanju in željo, da bi to bogastvo bilo na ogled. Materiali razstav bodo na ogled, vendar ne vedno isti: vrstili se bodo,« razlaga Sgubin. Razstave so po njenih besedah »način, da se prikliče obiskovalcev v muzeje«. Kar ostane za naslednje generacije pa so predmeti, ki jih zavod nakupi in restavrira, je prepričana direktorica.