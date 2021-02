Zaključek etape bo spet na Travniku

Čezmejna etapa kolesarske dirke Giro d’Italia, ki bo v nedeljo, 23. maja, obiskal Goriško in Brda, se bo zaključila na goriškem Travniku. V prejšnjih mesecih je zgledalo, da bo cilj na Verdijevem korzu, vendar so se zatem organizatoriji odločili drugače in v bistvu potrdili zaključni del etape iz leta 2001.

Etapa se bo kot znano začela v Gradežu, od koder se bodo kolesarji odpravili proti Ogleju. Zatem se bo karavana usmerila proti goriški pokrajini, kolesarji se bodo iz Zagraja povzpeli na Debelo grižo, sledil bo spust v Petovlje, nakar bodo prečkali Gradišče, Mariano, Šlovrenc in Moš; takoj zatem bodo na vrsti trije krogi po slovenski in italijanski strani Brd. Po tretjem vzponu na Gornje Cerovo, ki je dolg dva kilometra s povprečnim naklonom 8,5 odstotka, bo sledil spust po Oslavju. Kolesarji bodo zatem prečkali pevmski most in se odpravili proti Svetogorski ulici; sledilo bo prečkanje meje po nekdanjem solkanskem mejnem prehodu. Kolesarji se bodo zatem peljali mimo Transalpine - Trga Evrope proti Kostanjevici, kjer jih čaka enokilometrski vzpon s povprečnim naklonom 7,5 odstotka. Ob zaključku spusta bodo iz Rožne doline zavili v Ulico Alviano, nakar bo zaključni del etape speljan po Trgu Sv. Antona in Trgu Cavour, po ulicah Marconi in Crispi. V Ulici Roma bo na vrsti zaključni šprint do cilja na Travniku.

Podoben zaključek je imela čezmejna etapa Gira iz leta 2001, ki se je začela na Bledu in zaključila na goriškem Travniku. Takrat je zmagal Španec Pablo Lastras Garcia, ki je v Ulici Alviano silovito potegnil in pustil za sabo drugega ubežnika Giovannija Lombardija. Šprint glavnine je zatem zmagal Slovenec Uroš Murn.