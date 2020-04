Zaključili prvi sklop, v drugi fazi preureditev za potrebe avtobusnih prevozov

V skladu s časovnico, ki je predvidevala zaključek del pred veliko nočjo, so v prejšnjih dneh dokončali prvo fazo preureditve trga pred goriško železniško postajo. V sklopu le-te imajo kolesarji zdaj na razpolago novo postajališče za kolesa in novo izposojevalnico koles (t.i. bikesharing). Nagubane asfaltne površine, ki je bila močno poškodovana zaradi korenin borovcev, tudi ni več, na njenem mestu sta zdaj varen prehod za pešce in avtobusno postajališče.

Goriška sekcija zveze okoljevarstvenikov Legambiente je v zvezi s postajališčem koles na medije naslovila dopis, v katerem občino poziva, naj poskrbi za dostojno opremljeno postajališče, ki naj bo »pokrito in razsvetljeno« ter opremljeno z nekaterimi pripomočki, s katerimi si lahko kolesarji pomagajo v primeru težav z gumami ali okvarami drugih sestavnih delov kolesa. Nadejajo se tudi, da bi postajo opremili s klančinami za kolesa ter s turističnimi tablami. Francesco Del Sordi, ki je v goriškem občinskem odboru odgovoren za projekt, pravi, da bomo lahko o pokritem postajališču »mogoče« govorili »ne jutri, a pojutrišnjem«. »Dvomim, da bo mogoče dobiti pokrit parkirni prostor za kolesa, saj je spomeniško varstvo izredno strogo in nam postavlja številne omejitve,« pravi Del Sordi in dodaja, da je vse, kar se dogaja v notranjosti postaje, v domeni italijanske železniške družbe RFI, ne pa občine.«

Poleg postajališča pa bo pred postajo, kot omenjeno, zaživela tudi izposojevalnica koles. »Trenutno pripravljam sklep, s katerim naj bi vse mestne izposojevalnice – skupno jih je osem – končno bile na razpolago občanom,« napoveduje Del Sordi. Ena izmed postaj bo, kot omenjeno, zaživela na trgu pred železniško postajo. Po prvi fazi del preureditve trga bo v prihodnje čas za drugi del. »V prihodnji fazi bomo v bistvu prilagodili trg za potrebe prevoznega podjetja APT. Čakamo, da nam posredujejo podrobnejše smernice, vendar v glavnem se bomo ukvarjali s talno in vertikalno signalizacijo, vzdrževanjem pločnikov in ureditvijo klančin,« razlaga Francesco Del Sordi.