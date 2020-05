Zaključuje se »izredno« šolsko leto

Kljub izrednim razmeram, naporu in nelahkim pogojem, v katerih so se znašli ob nastopu koronavirusa, so učitelji, profesorji in ravnatelji nekako »zaplavali« in to storili tudi uspešno. Šolsko leto se bliža h koncu: ravnateljici slovenskih večstopenjskih šol na Goriškem, Sonjo Klanjšček in Elisabetto Kovic, smo zaprosili za obračun tega obdobja.

»Pouk na vseh stopnjah, od vrtca do nižje srednje šole, še vedno poteka na daljavo, tako v sinhroni kot asinhroni obliki. Z otroki imamo tedenska srečanja v živo, preko spletnih učilnic pa otroci prejemajo razne naloge,« razlaga Sonja Klanjšček. »To jim daje nek ritem, neko rutino, po drugi strani pa je seveda naporno za družine, na katere je padlo veliko breme. Tudi za šolsko osebje je delo na daljavo – poleg priprave in popravljanja nalog imamo seveda tudi veliko sestankov – precej obremenjujoče, še bolj kakor delo v živo,« poudarja Klanjščkova in se zahvaljuje družinam, ki se zelo trudijo, da otrokom pomagajo pri izobraževanju.

Tudi ravnateljica Večstopenjske šole Gorica, Elisabetta Kovic, ocenjuje, da »je bila prisilna izkušnja zelo naporna, vendar zanimiva«. Ob nastopu virusa so se namreč morali spoprijeti z nečem, na kar niso bili pripravljeni, čeprav so v omejenem obsegu že uporabljali nekatere oblike spletnega poučevanja. Kljub pomanjkanju orodja, razen tistega, ki so ga imeli na šoli, so se spoprijeli s to izkušnjo. »Mislim, da smo nekako zaplavali, in tudi zelo dobro. Že v začetku dela na daljavo smo nastavili marsikatero stvar, ki jo je nato potrdilo ministrstvo z naslednjimi okrožnicami: prilagoditev učnega načrta, ocenjevanje na daljavo, pravilnik učenja na daljavo ... Naš občutek, da je bilo delo vsekakor dobro narejeno, nam potrjujejo tudi starši, ki imajo v teh dneh "govorilne ure" na daljavo. Učno osebje staršem nudi razgovor o tem, kako je z otrokom, pogovor pa gre tudi v obratno smer, saj učitelji prisluhnejo staršem,« razlaga Kovičeva.