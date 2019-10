Zamude pri dostavi pošiljk posledica reorganizacije

Dostava pošte v sovodenjski občini naj bi odslej potekala nemoteno. Župan Luca Pisk je v prejšnjih dneh prejel odgovor na pismo, s katerim je centralno pošto v Gorici septembra opozoril na nesprejemljive zamude in napake pri dostavi pošiljk, do katerih je v Občini Sovodnje prihajalo že dalj časa, zlasti pa od junija dalje. V odgovoru Pisku pristojni pojasnjujejo, da so bile nevšečnosti posledica reorganizacije, do danes pa naj bi se situacija izboljšala.

»Dostavno službo v vaši občini so reorganizirali na podlagi novega modela, ki zagotavlja učinkovitejše storitve. V zadnjih mesecih je nekajkrat prišlo do zamude pri dostavi pošte, saj se je bilo treba prilagoditi novemu modelu. Zaradi tega se vam in občanom opravičujemo. Do danes se je situacija izboljšala; zagotavljanje storitev poteka nemoteno, vendar ostajamo na razpolago za opozorila o morebitnih težavah,« so pristojni za dostave napisali Pisku.