Zamudnine ne bodo računali

Med inštitucijami, ki te dni v Sloveniji odpirajo vrata, so tudi knjižnice. Glede na vladno uredbo so lahko odprte od srede. V večini knjižnic zato tako na hitro niso uspeli urediti vseh prilagoditev. V Goriški knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici so navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o potrebnih ukrepih prejeli komaj v četrtek. Odprtje zato načrtujejo v ponedeljek, vendar obisk knjižnice še ne bo takšen, kot smo ga vajeni.Kljub karanteni knjižnica Franceta Bevka ni bila popolnoma nedostopna uporabnikom. Doslej so jim ponujali storitev »knjiga na dom«, ki je bila namenjena predvsem upokojencem in tistim, ki so gradivo nujno potrebovali v študijske namene. Da so dosegli vse uporabnike, so na dan prevozili tudi dvesto kilometrov. Precej gradiva so uporabniki v času karantene lahko našli tudi na spletu.Kako bo torej potekala izposoja oz. vračilo od ponedeljka dalje? »Sprejemali bomo naročila za gradivo, ga pripravili in nato obvestili uporabnika, kdaj ga lahko prevzame pred knjižnico,« odgovarja Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka. Upokojencem in ranljivim skupinam bodo še vedno omogočali storitev »knjiga na dom«. Od ponedeljka dalje bo možno tudi vračilo knjig. Glede na to, da je v izposoji okoli 50.000 enot gradiva, v knjižnici prosijo uporabnike, naj ga začnejo vračati. V ta namen bodo pripravili posebne bokse. »Uporabniki naj ne skrbijo, če so imeli gradivo predolgo doma. Zamudnine v maju ne bomo računali,« zagotavlja direktorica. Ker do knjižnice še nekaj časa ne bodo mogli tudi njihovi uporabniki iz italijanske strani meje, direktorica pojasnjuje, da tudi njim ne bodo računali zamudnine, dokler ne bo moč prehajati meje tudi v te namene.Po navodilih NIJZ bodo vse vrnjene knjige za določen čas »v karanteni«, tisto gradivo, ki to dopušča, pa bodo razkužili in pripravili za nadaljnjo izposojo. V knjižnici te dni kljub zaprtju ne mirujejo, saj vzporedno z naštetimi aktivnostmi izvajajo še inventuro. Sicer pa se bo novogoriška knjižnica odpirala postopoma: najprej centralna knjižnica v Novi Gorici, sledile bodo krajevne knjižnice, šele nazadnje bo na pot ponovno krenil bibliobus.