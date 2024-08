Zanikala krivdo za organizacijo prostitucije

Kitajska državljanka, obtožena kaznivega dejanja trgovine z ljudmi, je v četrtek na novogoriškem sodišču zanikala krivdo. Tožilstvo ji očita, da je organizirala prostitucijo več žensk azijskega rodu, jih je v svojem stanovanju v Novi Gorici nadzirala z videonadzorom in jim jemala del zaslužka od prostitucije.

Tožilstvo 63-letni Kitajki v obtožnici očita, da je imela med lanskim avgustom in septembrom v bloku v Novi Gorici nastanjenih najmanj osem žensk azijskega rodu, nekatere niti niso imele dovoljenja za bivanje v Evropski uniji. Dekleta so morala izvajati spolne usluge, medtem ko je 63-letnica določala cene in jim zagotavljala stranke. Dekleta je obveščala o prihodih strank, prevzeta plačila pa so morala hraniti v posebni omari in jih nato izročati obdolženi.

»Dekletom je od izkupička dajala zgolj manjše zneske, v prostorih jih je nadzirala z videonadzorom. Enak postopek se je odvijal tudi v masažnem salonu v Brescii. Žrtvam je odvzela avtonomijo pri prostituiranju, saj so morale biti vedno na razpolago za spolne usluge, na izbiro strank pa niso imele vpliva,« je tožilka povzela v obtožnici.

63-letnica, ki je na novogoriško sodišče prišla iz ženskega zapora na Igu, je očitke iz obtožnice zanikala, priznala je le, da je odgovarjala le na telefonske klice.

Zagovornica obtožene je prepričana, da vsa preiskovalna dejanja niso bila izpeljana po slovenski zakonodaji in niso bila opravljena v skladu z zakonom o kazenskem postopku, zato je že predlagala, da se iz sodnega spisa izločijo določeni zapisniki o hišni in osebni preiskavi v Italiji ter zapisnik o preiskavi stanovanja v Novi Gorici, kjer so dekleta prebivala. Italijanski in slovenski policisti so na primer lani poleti naleteli naključno. Medtem ko so preiskovali ulični rop, so prišli tudi na sled trgovini z ljudmi in 63-letni Kitajki, ki naj bi se v Brescii in Novi Gorici ukvarjala z organizirano prostitucijo.