Zanima ga mehanika predmetov

Že od malega ga je zelo zanimalo, kako so predmeti sestavljeni in kako delujejo, zato se je odločil, da bo študijsko pot nadaljeval na fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Svojo radovednost pa je pokazal tudi v uvodnem elaboratu, ki mu je med drugim prinesel najvišjo oceno na maturi. Jacopo Komic, dijak petega razreda znanstvenega liceja Simona Gregorčiča, je eden izmed letošnjih zlatih maturantov v goriškem višješolskem središču. »Ko sem izvedel za oceno, sem seveda bil zelo vesel, še posebno, ker sem na stotico ciljal. Bilo je pravo zadoščenje, saj sem dosegel cilj, za katerega sem se dolgo trudil,« je o svojih prvih občutkih ob oceni povedal Jacopo Komic.

Pred komisijo je stopil umirjeno, pravi, saj si je učenje dobro organiziral in si tako lahko privoščil, da je dan pred izpitom počival.18-letni fant iz Podgore je komisiji predstavil elaborat o magnetni indukciji in ohranitvi mehanske energije, ki ga je nato povezal z vžigom bencinskega motorja, kateremu je posvetil veliko, mogoče preveč časa. »Teden pred maturo sem si dobro organiziral učenje, večkrat pa mi je primanjkovalo časa, saj sem stalno imel nove ideje za uvodni elaborat. Priprava naloge je tako od mene terjala veliko časa, saj sem večkrat kaj dodal,« nam je povedal Jacopo. V drugem delu ustnega izpita je Jacopo moral analizirati Ekstazo smrti Srečka Kosovela, ki jo je zlahka povezal tako z zgodovino kot s predmetom državljanske vzgoje. Tretji del je bil za vsakega dijaka prava neznanka. Profesorji so Jacopu predstavili sliko Henrya Füsslia, po Jacopovih besedah pa tudi ta del ni bil posebno težek, saj so profesorji že med letom ponudili marsikatero iztočnico za povezavo z drugimi predmeti.