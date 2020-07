Zanima ga strojništvo

Navdušujejo ga informatika in tehnični predmeti, v prihodnosti pa bi se rad zaposlil v avtomobilskem sektorju: David Trevisan, dijak tehniškega zavoda Jurija Vege, je eden izmed letošnjih zlatih maturantov v slovenskem višješolskem središču v Gorici. 19-letnik z Vrha se je ustne preizkušnje lotil umirjeno in brez pričakovanj ter tako dosegel najvišjo oceno.

»Od vsega začetka sem ciljal na najvišjo oceno, nisem pa imel nobenih pričakovanj, zato sem ob objavi rezultatov bil prijetno presenečen,« uvodno pove zlati maturant. Čeprav je petletno šolanje zaključil z najvišjo oceno in je nad svojo ustno preizkušnjo nadvse zadovoljen, mature ni doživljal pozitivno: organizacija maturitetnega izpita ni bila najboljša, saj dijaki še par dni pred začetkom niso vedeli, katera bo njihova usoda. »Priprava na izpit iz tega zornega kota ni bila enostavna,« opisuje sogovornik.

Letošnjo ustno preizkušnjo je zaznamovala uvodna naloga iz predmetov, ki so značilni za vsako smer. David je v svojem uvodu predstavil omrežje šolskega informativnega sistema in se osredotočil na računalniški varnostni sistem. »Uvodna naloga je bila iz informatike ter sistemov in omrežij. Naročili so nam, naj sestavimo nov šolski informativni sistem, vsak pa se je posvetil enemu aspektu: jaz sem se ukvarjal z varnostjo,« pravi odličnjak.