Goriški finančni stražniki so po daljši preiskavi in odredbi sodnika za predhodne preiskave na goriškem sodišču zaprli 58 spletnih strani, 250 domen in 18 kanalov aplikacije telegram, ki so nezakonito širili avtorske založniške vsebine in s tem kršile zakon o avtorskih pravicah. Letno so imeli več kot 80 milijonov nezakonitih uporabnikov. Podrobnosti bodo predstavili na dopoldanski tiskovni konferenci.