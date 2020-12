Zaprli bara zaradi prepira in neupoštevanja covid omejitev

Zaradi kršenja javnega reda je v četrtek goriški kvestor Paolo Gropuzzo odredil sedemdnevno zaprtje bara Aris 81 v Tržič; v lokalu se je namreč nekaj dni pred tem vnel prepir, za pomiritev strasti so poskrbeli policisti, nakar je kvestor bar zaprl zaradi kršitve stotega čena enotnega besedila o javni varnosti.

V Gorici je pred dnevi kvestor drugič v kratkem času odredil zaprtje bara All’Alpino v Svetogorski ulici. V petek so trije mladeniči v baru kupili nekaj sendvičev in piv, ki so si jih zatem privoščili na ulici nekaj desetin metrov stran. Mestni redarji so jih opazili in jih oglobili, nakar je kvestor odredil petdnevno zaprtje bara zaradi neupoštevanja covid omejitev. Pred nekaj tedni so bar zaprli za obdobje šestih dni zaradi kršitve stotega člena enotnega besedila o javni varnosti.