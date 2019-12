Zaprli odsek Štradalte

V sovodenjski občini se je začela obnova Štradalte, ki je z včerajšnjim dnem zaprta za promet. Prenovitvena dela na cestnem odseku med križiščema s Potjo na Roje in novo cesto, ki vodi v obrtno cono na Malnišču, so povezana z gradnjo novega kanalizacijskega omrežja v sovodenjski občini. Ko bo omenjeni odsek Štradalte prenovljen in bo po njem lahko stekel promet, se bo začela gradnja kanalizacijskega omrežja pod Prvomajsko ulico v Sovodnjah, za kar bodo gradbeni delavci ronškega podjetja Ici Coop potrebovali šest mesecev. Za razširitev Štradalte ima sovodenjska občina na voljo približno pol milijona evrov deželnih sredstev, ki jih mora porabiti do marca 2020. Gradbena dela na Štradalti bi se morala začeti že 24. oktobra. Do odložitve je prišlo zaradi slabih vremenskih razmer, hkrati se je zavlekel tudi postopek za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za začetek prenovitvenega posega. Za izvedbo gradbenih del bo v vlogi podizvajalca poskrbelo sovodenjsko podjetje Malic Marino scavi. Čeprav so gradbeni stroji zabrneli z zamudo glede na prvotno določeni datum, se morajo obnovitvena dela kakorkoli zaključiti v roku 120 dni, pri čemer se štetje začenja 24. oktobra.

