Zaprli so Bombijev predor

Kot napovedano se je včeraj začelo preverjanje stanja Bombijevega predora v Gorici. Zaradi del bo predor vse do septembra zaprt tudi za pešce in kolesarje. Specializirano podjetje, ki je zadolženo za izvajanje preiskav, mora najprej odstraniti pločevino, s katero je prekrit obok, in obstoječo razsvetljavo. Sledili bodo geotehnični poskusi in raziskave, s katerimi bo specializirano podjetje preverilo stanje betonske konstrukcije. Če ne bodo ugotovili posebnih anomalij, bo občina lahko poskrbela za lepotni poseg in preureditev predora v turističnem ključu.

